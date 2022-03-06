Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

Захисники Харкова припиняють усі спроби російських загарбників потрапити до міста або пройти через нього.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби противника великими або середніми колонами зайти в місто або пройти через місто, наприклад на Дніпро, закінчуються тим, що їх (російських загарбників – ІФ) повністю знищують", - сказав Синєгубов

За його словами, російська армія втратила можливості для ведення наземних боїв.

"Дії противника зараз викликають подив, оскільки він фактично наземну битву свою вже програв. У нього не залишилося багато штурмових військ для того, щоб чинити серйозний опір нашим військовим", - наголосив очільник ОВА.

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