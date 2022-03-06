Новини • Війна

Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов

8 88526
Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби окупантів прорватися закінчуються їхнім повним знищенням, - голова ОВА Синєгубов
Захисники Харкова припиняють усі спроби російських загарбників потрапити до міста або пройти через нього.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оборона Харкова дуже потужна. Всі спроби противника великими або середніми колонами зайти в місто або пройти через місто, наприклад на Дніпро, закінчуються тим, що їх (російських загарбників – ІФ) повністю знищують", - сказав Синєгубов 

За його словами, російська армія втратила можливості для ведення наземних боїв.

"Дії противника зараз викликають подив, оскільки він фактично наземну битву свою вже програв. У нього не залишилося багато штурмових військ для того, щоб чинити серйозний опір нашим військовим", - наголосив очільник ОВА.

Читайте також: Момент удару військ РФ по Харкову. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    ****** просто! Харьков - город Герой как всегда!
  • Планшет Студента
    І на останок ми знищимо рашку як державу!
  • Сашко Солянський
    Все буде Україна!!!
    Харків'яни, весь Народ України з Вами!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини