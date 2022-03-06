ЄС виділив 500 млн євро країнам-членам, які приймають біженців з України, - Ляєн
Про це заявила президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Європейський союз надає 500 млн євро у якості першого траншу допомоги українцям... Я пишаюся Європейським союзом сьогодні. Наша єдність, наша рішучість і солідарність - це дійсно Європа в її найкращому вигляді", - заявила вона.
Екстрена гуманітарна допомога буде спрямована на покриття витрат держав-членів, що стикнулися з масовим приїздом біженців з України. Очікується також допомога Молдові, де розміщені десятки тисяч біженців з України. Також ЄС ухвалив рішення про надання їм право на роботу, навчання тощо без розгляду індивідуальних заяв.
Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС буде і надалі підтримувати українців.
Президент України Володимир Зеленський подякував за ухвалене рішення.