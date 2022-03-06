Оперативна обстановка від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня

Завдяки роботі української дипломатії глобальна підтримка України досягла небачених обертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну обстановку від МЗС України на дипломатичному фронті станом на 10:00 6 березня.

"11-й день спротиву в Народній війні проти російських загарбників. Завдяки роботі української дипломатії глобальна підтримка України досягла небачених обертів. Це - і допомога від партнерів, і надзвичайна підтримка діаспори, і активність небайдужих іноземців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише за період з 24 лютого до 4 березня до України надійшли:

- 1133 тони гуманітарних вантажів через хаби в сусідніх країнах.

- 66384 одиниць захисту, зброї та інших товарів для військових (без урахування набоїв).

- 338 млн євро, 74,5 млн доларів, 4 млн фунтів перераховано за допомоги ЗДУ на рахунки НБУ, інших банків, а також зібрано через спец рахунки ЗДУ спільно з діаспорою.

Ізоляція РФ

- Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що вони повністю зупиняють роботу в Росії та заблокують всі транзакції з картками;

- На Сардинії влада Італії наклала арешт на віллу російського олігарха, який потрапив до санкційного списку;

- Італійський будинок моди Prada призупинив продажі в Росії через її збройну агресію проти України;

- Німецька компанія Puma припиняє постачання продукції на російський ринок та зупиняє роботу місцевих магазинів;

- Технологічний гігант IBM засуджує Росію за війну проти України та зупиняє продаж технологій державі-агресору;

- Французька радіокомпанія Radio France зупиняє роботу своїх журналістів у Росії;

- Польське агентство інвестицій припинило співпрацю з російськими інвесторами;

- Авіакомпанія Flydubai продовжила призупинення рейсів до Білорусі до 26 березня.

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Депутінізація світу

- Провідна австрійська нафтова компанія OMV відмовилася від інвестицій в Росію

- Уряд Чилі відкликав запрошення, які були надіслані російським компаніям для участі у міжнародній виставці військової та авіаційно-космічної техніки FIDAE

- Росію та Білорусь виключили з Міжнародного союзу залізниць

- Французька національна газета "Libération" офіційно почала використовувати українську транслітерацію Kyiv

Гуманітарна допомога

- З Грузії сьогодні вилетів черговий літак з гуманітарною допомогою: медичне обладнання, медикаменти, продукти, одяг, предмети гігієни

- З Німеччини вже надійшло 30 тонн гуманітарної допомоги

- Велика Британія надіслала до України 300 000 одиниць життєво-необхідних товарів медичного спрямування

- Ризька міська дума виділила 500 тисяч євро для закупівлі гуманітарної допомоги для України

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