Російські окупанти за минулу добу вбили 1 мирного жителя на Донеччині, ще 8 поранені, - поліція

За минулу добу російські окупанти вбили в Донецькій області одного мирного жителя, ще вісім дістали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Серед поранених - дитина та двоє працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це не остаточні дані, точна кількість жертв, зокрема в Маріуполі та Волновасі, невідома. Поліцейські документують наслідки обстрілів і допомагають людям", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що за минулу добу постраждали щонайменше дев'ятеро мирних жителів.

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Під ударом окупантів опинилися 7 населених пунктів - Маріуполь, Старомлинівка, Червона Поляна, Верхньоторецьке, Торецьк, Волноваха, Краматорськ. Пошкоджені 45 об'єктів - школа і житлові будинки.

"Найскладніша ситуація склалася у Волновасі й Маріуполі, куди росіяни не дають прокласти зелені коридори: люди залишаються без зв'язку, тепла, світла, води та їжі", - зазначають правоохоронці.

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Вони уточнюють, що поліція відкрила за зазначеними фактами кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.