Велика колона Росгвардії розбита під Харковом. ВIДЕО

Російські окупанти хибно сподівалися, що українців можна розігнати кийками.

Про це повідомляє у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"А це вся велика колона Росгвардії, розбита під Харковом, плюс окремі машини на околицях, одну з яких я знімав. Епічно виглядає занесений снігом росгвардієць, що приліг поруч із машиною, з якої вивалилася гора захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Вони прийшли нас розганяти так само, як звикли розганяти населення Росії. Прийшли бити кийками. Тому Росія програє цю війну, хоч би скільки років вона йшла", - переконаний він.

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