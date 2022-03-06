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Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Від 7 до 10 років тюремного ув’язнення загрожує чотирьом буковинцям, які сприяли переправленню до ЄС п’ятнадцятьох ухилянтів від військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, їх затримали учора на околиці населеного пункту Банилів-Підгірний, що неподалік кордону з Румунією. Разом з ними затримано п’ятнадцять громадян України.

"Чоловіків, які пересувалися потужними позашляховиками, офіцери оперативних підрозділів Чернівецького загону та військовослужбовці відділу "Фальків" зупинили на одній із під’їзних доріг до кордону. Як з’ясувалося згодом, протиправною схемою керували четверо мешканців прикордоння", - йдеться у повідомленні.

"Чоловіки раніше вже попадали в поле зору прикордонників за спробу переміщення тютюнової контрабанди. І якщо за контрабанду сигарет вони несли адмінвідповідальність, то нині вже "перепрофільовані" специ будуть нести кримінальну відповідальність за ст 332(незаконне переміщення осіб через кордон)", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Варто зазначити, що на момент затримання троє буковинців чинили опір прикордонникам та намагалися втекти.

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Щодо ухилянтів, то вони всі з різних регіонів прибули у прикордоння з метою незаконного перетину кордону, аби уникнути призову на військову службу.

Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію 01
Тютюнові контрабандисти перепрофілювалися на переправляння ухилянтів: затримано організаторів схеми та 15-х чоловіків, що тікали від призову в Румунію 02

На даний час слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за процесуальним керівництвом прокуратури області.

Крім того, нагадається, що з 24.02.2022 року, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    да причем здесь фронт, всрались они там, пусть мешки с песком носят, окопы роют, работы хватит...
  • Hanka Panyanka
    да ладно, если все вокруг только в победоносных цветах, это тоже странно, это нормальная ситуация, никто из гражданских не хочет воевать, это правильно, это нормально, но бежать во время всеобщей мобилизации-это преступление
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Да пусть бы бежали. Какой с них толк на фронте? Отбирать паспорта, гражданство, и пусть валят.
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