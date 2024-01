Запустили репозиторій правди про війну та силу України англійською мовою We are Ukraine

На ресурсі зібрана найважливіша інформація щодо російсько-української війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це ключові факти російсько-української війни, підтримки світом України, думки українських та міжнародних лідерів думок, погляди на українську життєстійкість, економіку, культуру, історію та актуальні заклики до дії з посиланням лише на перевірені джерела інформації.

В одній точці ви можете отримати й поширити cеред колег та клієнтів з інших країн факти через будь-яку зручну вам соціальну мережу. Ви можете завантажити відповідні матеріали, використати під час ваших заяв або ж публікацій у медіа, а також стежити за нашими порадами, як підтримувати Україну, якщо ви бізнес чи громадянин.

Cайт: https://www.weareukraine.info/

Instagram-сторінка: https://instagram.com/weareukraine.info

Мета ресурсу - дати розуміння людям у всьому світі: сьогодні майбутнє людства вирішується в Україні.



Оскільки Росія вторглась в Україну на хиткому фундаменті реінтерпретації історичних фактів та множинної брехні, We are Ukraine буде постійно поширювати правду про те, що відбувається в Україні та її контекст, аби разом мобілізувати світову спільноту навколо нашої спільної справи — безпечного майбутнього світу.



Проєкт ведеться англійською мовою і ми закликаємо вас щодня ділитися його інформацією у соціальних мережах, особливо з іноземною аудиторією. Роблячи це, ви будете стояти разом з Україною в її боротьбі за свободу та допоможете забезпечити сталий мир у 21 сторіччі.



Цей репозиторій створено командою консалтингової групи One Philosophy та IT-компанією Empat за підтримки волонтерів. Портал використовує інформацію з офіційних державних веб-ресурсів, надійних інформаційних джерел, сайту ukraine.ua, Українського інституту, виставки Ukraine WOW, проєкту 30ua.info, Українського кризового медіа-центру та інших.