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Російські банки переходять на китайську карткову систему

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Російські банки переходять на китайську карткову систему
Кілька російських банків найближчим часом почнуть випускати карти з використанням системи китайського карткового оператора UnionPay в поєднанні з російською мережею "Мир". Таке рішення було прийнято після того, як Visa і Mastercard призупинили свою діяльність в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Із заявою про перехід на UnionPay надійшли від "Ощадбанку", найбільшого російського кредитора, а також "Альфа-Банку" і "Тінькофф".

Нагадаємо, Росію позбавили карт American Express.

Також повідомлялось, що Visa та Mastercard призупиняють транзакції у Росії.

Читайте також: Російськи картки прийматимуть 7 країн та дві псевдореспубліки, - Центробанк РФ

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Топ коментарі

  • Aleks Wav
    Рачительный китайский хозяин наведет порядок в этой помойке,и настанет мир на Украиноско - Китайской границе.
  • Muni
    Класика...
  • Alexsander Sokoloff
    Ну усё, началось. Теперь китайская экспансия в мокшаленд пойдёт быстрее. Незаметно, тихой сапой. ))
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