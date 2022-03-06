Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак
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Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міст, через який цивільне населення евакуюється з Ірпеня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав фотограф Андрій Дубчак.
"росіяни цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту через який люди намагаються залишити Ірпінь. Годину топу на моїх очах загинула родина. Дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення", - повідомив він.