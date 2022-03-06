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Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак

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Російські загарбники цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту, через який люди намагаються залишити Ірпінь, - фотограф Дубчак
Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міст, через який цивільне населення евакуюється з Ірпеня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написав фотограф Андрій Дубчак.

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"росіяни цілеспрямовано б’ють мінометами по мосту через який люди намагаються залишити Ірпінь. Годину топу на моїх очах загинула родина. Дівчинка, хлопець, мама. Чоловік отримав дуже серйозні поранення", - повідомив він.

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