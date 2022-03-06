Станом на 4 березня загинули понад 350 мирних українців: в ООН порахували кількість жертв серед населення від початку російського вторгнення

Від початку військового вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинули понад 350 мирних громадян, зокрема 28 дітей. Ще 707 осіб зазнали поранень.

Ці дані наводить Управління верховного комісара ООН із прав людини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Статистика за регіонами:

У Донецькій та Луганській областях було зафіксовано 471 жертв (86 убитих і 385 поранених). Зокрема, 355 – на підконтрольній Україні території, 116 – на окупованій.

В інших областях України було 265 убитих та 322 постраждалі.

За даними правозахисного бюро, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї з великою площею ураження, зокрема унаслідок обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і авіаційних ударів.

Нагадаємо, 3 березня міжнародний трибунал у Гаазі почав розслідування військових злочинів та злочинів проти людяності унаслідок російського вторгнення в Україну.