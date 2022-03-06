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Війська РФ готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський

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Війська РФ готуються бомбардувати Одесу, - Зеленський
Війська РФ готуються бомбардувати Одесу.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що вчора дали перші свідчення пілоти зі збитих російських літаків. Крім того, захисники України здобули карти, які свідчать про те, що наступ на Україну і бомбардування українських міст було заплановано російським керівництвом заздалегідь.

"Вони готуються бомбардувати Одесу. Росіяни завжди приїжджали в Одесу, завжди відчували в Одесі тільки тепло. А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси? Ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин", - зауважив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже вибороли наше майбутнє, але ще боремось за наше сьогодні. Воюємо за те, де пройде кордон між життям і рабством, - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Emma Caren
    Русская История до Петра Великого - одна панихида, а после Петра Великого - одно уголовное дело. - Ф. Тютчев

    "русские не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." - Михаил Булгаков
  • Полтава и Харьков
    "Це буде воєнний злочин" А Харків вже є воєнний злочин! Як ляпне що небудь.
  • Garinich
    Они сцыкуны, их бы путя своим мясом запросто закидал, они только пиндеть гаразды, какие они НАТО, а на деле гавно. Украина уже 1000 лет стоит щитом для Европы от ордынцев.
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