5 березня поліцейські затримали у Києві 10 мародерів та 24 можливих учасників ДРГ

Правоохоронці Києва перевірили минулої доби, 5 березня, 11 тис. 740 осіб та виявили серед них 24 особи, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Столичні правоохоронці перевірили за добу 11740 осіб. Серед них вивлено 24 особи, які можуть бути причетні до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, поліцейські Києва виявили 10 мародерів та одну особу, яка ставила ворожі "мітки"", - йдеться у повідомленні.

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З усіма затриманими проводяться процесуальні дії.