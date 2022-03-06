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До військових частин Нацгвардії прибувають резервісти

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До військових частин Нацгвардії прибувають резервісти
До військових частин Національної гвардії України прибувають резервісти, готові стати на захист територіальної цілісності та незалежності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба НГУ в Фейсбуці.

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"По прибуттю на місце виклику, резервісти, після оформлення відповідної документації, отримують все необхідне для несення служби: екіпіровку, спорядження, зброю тощо. Для належного виконання завдань, покладених на новостворені підрозділи, військовослужбовці проходять низку інструктажів, повторних занять, які, врешті, завершуються злагодженням", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку командування підрозділів НГУ відзначає високу вмотивованість мобілізованих резервістів і готовність до виконання найскладніших завдань.

Зазначається, що у кожного підрозділу, сформованого з військовослужбовців резерву, є чітко визначене призначення та завдання, усе необхідне для їхнього успішного виконання у них також є.

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