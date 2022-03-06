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Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському

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Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Железный купол когда дадите? А таких нафталиновых звонков нам нафиг не надо...
  • Veter Isinski
    Гоните Беннета в российский корабль! Беннет - это контейнер для передачи говна русского гитлера.
    Беннет передал предложение гитлера/Запада Зеленскому о сдаче Украины, "чтобы избежать гуманитарной катастрофы" по причине применения гитлеров тактики выжженой земли.
    Запад предлагает Зеленскому убежище для создания "правительства в изгнании". Байден уже три раза предлагал, Блинкен просто задолбал с этим.
  • Юрій Вінгорськи
    про та пво не надали,
    пашлі на*уй!!!!!!!!!!!!!!!
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