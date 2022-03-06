Прем'єр-міністр Ізраїлю після свого візиту до Москви зателефонував Зеленському

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 6 березня, поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Це була їхня третя розмова за два дні, повідомив представник Беннета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У суботу Беннет без оголошення відвідав Москву, щоб обговорити російську кризу з президентом Росії Володимиром Путіним. Ізраїль запропонував посередництво у врегулюванні ситуації.

За словами представника прем'єр-міністра Ізраїлю, Беннет координує свої зусилля в кризовій ситуації з США, Францією і Німеччиною.

Після зустрічі з Путіним Беннет попрямував до Берліна для переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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