Зеленський - росіянам: Промовчите зараз, далі за вас говоритиме ваша бідність, а відповідатимуть їй лише репресії

Наразі росіяни, як і українці, мають зробити вибір між життям та рабством.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії роблять такий самий вибір прямо зараз. В ці дні. У цю годину. Між життям та рабством. Сьогодні. Завтра. Найближчого тижня. Це час, коли ще можна перемогти зло без непоправних втрат. Коли за позицію загрожують звільненням чи автозаком, а не ГУЛАГом. Матеріальними втратами, а не розстрілом. Не проґавте цю можливість. Соцмережі, друзі, знайомі та незнайомі, колеги та родичі. Вас мають почути! Ми, українці, – ми хочемо миру!", - звернувся він до росіян російською мовою.

"Громадяни Росії! Для вас це боротьба не лише за мир в Україні! Це боротьба за вашу країну. За те найкраще, що в ній було. За волю, яку ви бачили. За багатство, яке ви відчували. Якщо ви промовчите зараз, то за вас потім говоритиме лише ваша бідність. А відповідатимуть їй лише репресії. Не мовчіть!", - додав Зеленський.

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