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Війська РФ в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу, - речник ОВА Братчук

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У районі Одеси кораблі РФ перегруповуються і готуються до можливого наступу. Розрахунки ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття атак. На підступах до міста зведені блокпости.

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 6 березня, війська противника в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу. У Чорному морі продовжують курсувати кораблі супротивника. Але ситуація контрольована – наші засоби ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття нападу противника. Все буде Україна! Слава нації! Смерть ворогам!", - зазначив Братчук.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    расия должна быть ликвидирована как страна... всем территориальным единицам, которые образуются на территории кацапстана, надо будет категорически запретить ядерное оружие, ядерную энергетику, все учебные, академические и научно исследовательские учреждения в этой области, уничтожить все ядерное оружие и средства доставки, закрыть все заведения и предприятия военно-промышленного комплекса, уничтожить весь военный авиационный парк и авиационную инфраструктуру, уничтожить все ракетное вооружение и запретить заниматься ракетами вообще... закрыть любой выезд за предела новообразовавшихся территориальных единиц... в общем кацапию надо убить... раз и навсегда... пусть лаптем щи хлебают...
  • Joshua Merlin
    мені дуже сподобалось, коли український військовий, який допитував злочинця без строку давності красноярцева (літун з кацапольта, якого, слава Богу, збили під Черніговим), сказав тому уроду - ти живий лише тому, що ми не віддали тебе людям... вони б тебе потроху дуже довго шматували маленькими кусочками, щоб ти жив в муках і довго... смерть кацапській русні!
  • Татьяна Волга
    Где групировка,с какой стороны?
    Море,тирасполь,или с каой стороны?
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