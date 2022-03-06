Війська РФ в районі Одеси перегруповуються і готуються до можливого наступу, - речник ОВА Братчук

У районі Одеси кораблі РФ перегруповуються і готуються до можливого наступу. Розрахунки ППО та інші підрозділи ЗСУ готові до відбиття атак. На підступах до міста зведені блокпости.