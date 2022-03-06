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Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов

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Над Харковом збито російський штурмовик Су-25, пілота шукають, - голова ОДА Синєгубов
Вранці сили протиповітряної оборони Харкова знищили черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації - штурмовик Су-25.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Пілоту літака вдалося катапультуватися, підрозділи Збройних Сил України спільно із силами територіальної оборони, Національної гвардії та Служби безпеки України ведуть активні пошуки повітряного злочинця", - зауважив він.

За його словами, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили сили противника - переважають.

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    вы не поверите - это не сработает! перед нами враг другой категории - они пришли сюда убивать все, что шевелится, если они лупят по больницам, то они убьют своего не задумываясь!
  • Jose Rodriguez Gacha
    надіюсь він приземлився на високовольтні лінії
  • Fish Man
    Живым брать демона! (с)
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