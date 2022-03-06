Бердянськ залишився без мобільного зв'язку. Місцева влада попереджає про можливість провокацій з боку російських окупантів

Місто Бердянськ Запорізької області, яке окупували російські солдати, залишилося без мобільного зв'язку.

Про це Бердянська міська рада повідомляє у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто без зв'язку! Вимкнені всі оператори! Ми не знаємо, як довго це може тривати", - йдеться у дописі.

Місцева влада впевнена, що поки городяни без зв'язку, окупанти влаштовуватимуть провокації.

"Не вірте, якщо вам зараз розповідатимуть, що місто здали, що втекли, що тепер це вже не територія України!", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у Бердянську та низці міст не працює оператор Vodafone. За попередньою інформацією, знеструмлена трансмісійна підстанція оператора Vodafone в районі бойових дій.