З початку вторгнення Росії в Україні загинули 38 дітей і 71 дитина постраждала, - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 38 дітей і 71 дитина постраждала.

Про це вона повідомила у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 годину 6 березня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та постраждала 71 дитина", - написала Денісова.

Вона наголосила, що ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпеня у Київській області наразі неможливо.

За її словами, лише за останню добу внаслідок обстрілу російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У місті Буча на Київщині двоє тяжко поранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з міста Ірпеня Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадян під час їх спроби евакуюватися з міста, внаслідок чого щонайменше троє людей загинули, зокрема двоє дітей, іще одна людина у тяжкому стані через поранення. Крім того, хлопчик, який народився в місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час багатоденного перебування в бомбосховищі в Харкові.

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Внаслідок повітряної атаки ворога на місто Білу Церкву ракетними ударами пошкоджено 15 приватних будинків, де люди похилого віку та діти. Кількість жертв поки що невідома. У напрямку Гостомель-Буча-Ірпінь в укриттях перебувають до 70-ти малюків, є поранені. Лікарів і волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

"Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основні права дітей – декларація про життя і охорону здоров'я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення військової агресії проти України", - заявила омбудсмен.

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