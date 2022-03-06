Воїни 128-ї бригади знищили російський БМП-3 та захопили у полон російського десантника. ФОТОрепортаж

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади щойно мали жорстке зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, у результаті бою знищено ворожу бойову машину піхоти – БМП-3. Броньована машина рознесена нашим протитанковим гранатометом на друзки, башту відірвало й відкинуло на кілька метрів. Члени екіпажу та десантники, що перебували всередині, вбиті на місці, один із десантників, що був поза БМП, одразу здався в полон.

"Судячи з військового квитка, в полоні опинився Левкин Денис Валерьевич, 17 квітня 1994 року народження, уродженець і мешканець м.Сургут Тюменської області. У 1994 році Левкин закінчив Фінансово-економічний коледж у Сургуті, тоді ж отримав військовий квиток. Неодружений. При допиті говорить те, що й інші полонені, – командування повідомило, що відправляє на навчання, про Україну ніхто не згадував, сам воювати не хотів, нікого – ні військових ЗСУ, ні мирних українців – не вбивав", - йдеться у повідомленні.











128-ма бригада навмисно виставляє особисті дані й фото полоненого, щоб його рідні побачили, що відбувається з російськими окупантами в зоні бойових дій. Можливо, це додасть хоч трохи розуму іншій войовничій русні, яка сподівалася на легку прогулянку й бліцкриг в Україні.