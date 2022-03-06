Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня.

Про це він сказав у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до українців! Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але лишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена програма "єПідтримка". У межах цієї програми кожен найманий робітник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн", - сказав Шмигаль в неділю вдень.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу", – додав прем'єр.