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Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль

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Виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що виплата 6,5 тис. грн для тих, хто втратив роботу через війну, розпочнеться наступного тижня.

Про це він сказав у своєму зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до українців! Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але лишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена програма "єПідтримка". У межах цієї програми кожен найманий робітник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн", - сказав Шмигаль в неділю вдень.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму "Дія".

"Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу", – додав прем'єр.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко 4a900e56
    Провокатор сейчас зеледентом работает. Не надо делать из зели национального героя только за то что он наконец-то понял что такое Президент Украины и Верховный Главнокомандующий, да и то на троечку с минусом.
  • За Украину 7984b4c5
    Блд. Меня больше всего интересует, кто принял "гениальное" решение заплатить пенсию уродам, которые сидят в ОРДЛО, радостно смакуют как "имеют хохлов" и очень переживали получат ли теперь пенсию от них. Сколько сука можно демонстрировать поведение "терпил"???
  • Jimmy Hill
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