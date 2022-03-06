Українці створили відкритий фотоархів російських злочинів

Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє комунікаційна агенція Postmen.

Архів доступний за посиланням. Ініціатори проєкту закликають українців і громадян інших країн користуватись фотоархівом, щоб показувати росіянам злочини їхніх військових і жалюгідність російської армії і полонених.

"Єдине, на що спроможні окупанти, - це бомбардування ракетами мирних українських міст у масштабах, які можна порівняти хіба що з найжорстокішими операціями Другої світової війни", - зазначають організатори архіву.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, при РНБО створено сайт, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України.

Сайт доступний за посиланням.