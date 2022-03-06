Через пошкодження окупантами магістралі частина Донеччини лишиться без газопостачання

Через обстріли окупанта пошкоджено головні магістралі газопостачання Донецьк-Маріуполь. До усунення пошкодження газу вистачить попередньо на 3 години.

Усі населені пункти від Вугледару до Бердянську невдовзі залишаться без газу - окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм канал голови Донецької ОДА Павла Кириленка, щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему.

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