Північна Корея перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією, ми чекаємо на внутрішній фронт в РФ, - Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що безпрецедентні дії Росії розвиваються із такою швидкістю, що невдовзі вона перетне рівень, який склався у найжорсткішій диктатурі світу – КНДР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві у неділю.

Читайте також: В Україну їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, - глава МЗС Кулеба

Кулеба наголосив, що реакція на агресію РФ не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болючою для Росії.

"Пішов ефект доміно. Це тільки початок страждань та болісних втрат для Росії. Росія дізнається, що таке справжня ізоляція. 113 компаній-гігантів вже вийшли з російського ринку, 213 великих компаній частково або повністю припинили співпрацю з російськими партнерами", - розповів він.

Кулеба запевнив, що цей тиск зростатиме. Зокрема він не задоволений рівнем санкцій з боку платіжних систем Visa та MasterCard.

"Деякі лазівки для роботи залишилися... Будемо тиснути на "Візу" і "Мастеркард", щоби вони повністю припинили роботу в Росії", - розповів міністр. Він анонсував оголошення від МЗС України тих компанії, які не поспішають припиняти роботу в РФ.

Читайте також: Кулеба потролив росіян через припинення транзакцій Visa та Mastercard: Із позитиву для вас - черги в банкомати зникнуть

Водночас, МЗС розраховує на відкриття внутрішнього фронту з боку російських громадян через драконівські обмеження, запроваджені в РФ.

"У Росії стає неможливо жити і не через війну… Північна Корея таким темпом перетвориться на територію свободи у порівнянні з Росією", - заявив Кулеба. Зокрема, як відомо від з кінця тижня в РФ діє кримінальне покарання до 15 років за правдиві повідомлення про війну в Україні, якщо вони відрізняються від лінії російської пропаганди.

"Сотні тисяч росіян не хочуть так жити. Ми вже бачимо антивоєнні демонстрації", - додав міністр.