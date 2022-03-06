До Краматорська прибули медикаменти першої необхідності

До Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецької області. Загалом це 20 тисяч одиниць, зокрема антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран та інші медичними засоби.