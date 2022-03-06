"Шахтарі - тисячі героїв, які на енергетичній передовій дбають про енергетичну безпеку країни", - Салєєв

Наразі усі шахти компанії ДТЕК "Енерго" працюють на повну потужність, забезпечуючи українські ТЕС вугіллям, аби гарантувати світло і тепло в оселях українців.

Прот це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив генеральний директор ДТЕК "Енерго" Ільдар Салєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Шахтарі - тисячі героїв, які попри все продовжують робити свою справу і на енергетичній передовій дбати про енергетичну безпеку країни. Гірники розуміють, що в теперішній час тільки вони можуть забезпечити вугіллям електростанції, і прагнуть працювати максимально ефективно: продовжують видобувати вугілля, готувати нові гірничі виробки", - зауважив Салєєв.

Від початку березня в умовах війни гірники вже видобули 206 тисяч тонн вугілля.

"Шахтарі, дякую кожному з вас за щоденну працю і героїзм. Всі енергетики країни та вся Україна розраховують на вас!" - додав він.