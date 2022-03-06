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Україна просить миротворців ООН для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - ОП

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Україна просить миротворців ООН для охорони об’єктів критичної інфраструктури, - ОП
Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо введення миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості), ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - сказав Сібіга.

Він додав, що також ведеться робота з позбавлення Росії права голосу в Раді безпеки ООН.

Також, за словами Сибіги, сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ та кваліфікацію їх як геноциду українського народу. Ця група вже сформована.

"Готуються відповідні позови. Група вже розпочала юридичні процедури. Тому покарання для РФ обов'язково буде", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ПРО МИРОТВОРЦІВ - ЦЕ ВСЕ ХУЙНЯ... МИ САМІ МАЄМО ВСТАНОВИТИ СВІЙ МИР ДО УРАЛА...
  • Vladimir T fd7dc273
    Троллинг 500-го уровня. Мы прекрасно знаем, что пидорашка наложит ветто в СБ ООН. Это тысячный раз покажет полную импотентность и СБ ООН и ООН в целом, как структуры.
  • Владислав Васильченко
    Мировая общественность! Хватит быть зрителями как Украинский народ героически отбивается от орков нужна Ваша помощь и немедленные действия !
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