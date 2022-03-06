Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Ердогану, що готовий зупинити російські війська, лише коли Україна виконає вимоги Росії.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін твердить, що готовий до діалогу з владою України та закордонними партнерами.

"Разом з тим звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", - йдеться у повідомленні.

Путін також заявив Ердогану, що його армія нібито діє за планом та бомбить лише воєнну інфраструктуру.

Ердоган передав Путіну слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

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