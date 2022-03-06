Протести проти російської окупації в Геничеську, Каховці та Новоолексіївці. ВIДЕО
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Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська та (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників.
Відео протестів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в Геничеську на центральні вулиці вийшли понад тисяча людей з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.
Аналогічна акція відбувається й у Каховці.
Також на акцію протесту проти російської окупації також вийшли понад тисячу жителів Новоолексіївки. Вони, окрім українських прапорів, активно використовують прапори кримськотатарського народу.