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Протести проти російської окупації в Геничеську, Каховці та Новоолексіївці. ВIДЕО

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Кілька тисяч жителів зайнятого російськими окупантами Генічеська та (Херсонська обл.) у неділю вийшли на акцію протесту проти загарбників.

Відео протестів опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, в Геничеську на центральні вулиці вийшли понад тисяча людей з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами.

Аналогічна акція відбувається й у Каховці.

Також на акцію протесту проти російської окупації також вийшли понад тисячу жителів Новоолексіївки. Вони, окрім українських прапорів, активно використовують прапори кримськотатарського народу.

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Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    - Алё, мама, я в плену на Украине...
    - Кто это?
    - Мам, это я, твой сын.
    - Извините мужчина, но по телевизору сказали, что у меня дочь. Не звоните больше.
  • Лилия Стацкая
    Без оружия перед оружием, очнень даже о чем. Пусть знают суки,что на украинской земле они не нужны,за каждым угломих будет ждать смерть.Если не уйдут добровольно, будет и оружие,не сомневайтесь.
  • Gyro
    Дуже контрастує с виступами в кацапстані... Точно, Україна не Росія...)
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