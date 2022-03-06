Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС

Неподалік с. Гавришівки Вінницької області внаслідок ракетного обстрілу 6 березня, близько 13:35, виникла пожежа складу з ПММ.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, пожежа охопила площу майже 1 тис. кв. м. Окрім того, частково зруйновано адміністративну будівлю.

Станом на 14:45 з-під завалів деблоковано чотири особи, з них одна загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.

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