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Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС

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Внаслідок обстрілу спалахнув склад ПММ на Вінниччині, одна людина загинула, - ДСНС
Неподалік с. Гавришівки Вінницької області внаслідок ракетного обстрілу 6 березня, близько 13:35, виникла пожежа складу з ПММ.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, пожежа охопила площу майже 1 тис. кв. м. Окрім того, частково зруйновано адміністративну будівлю.

Станом на 14:45 з-під завалів деблоковано чотири особи, з них одна загинула.

Роботи тривають.

Від ДСНС залучено 111 осіб особового складу та 21 одиницю техніки.

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Топ коментарі

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    .Ракеты на аэродром в Винницу запустили с преднистровья. Прошу максимального РОЗГОЛОСУ!!! Почему на придестровскую ТЭЦ идет газ транзитом через одесскую область???? Перекройте им газ и им гаплык.
  • ex_ukrweb
    Пілот "свєрхдєржави" фашистський акупант з рАсійської федерації, тисячі годин нальоту, сім орденів, 34 медалі, якого тримає за шкірку справжній герой Микола з фермерського господарства "Семенівське"
    Слава Україні

  • corporal Akkerman
    Там можно и не высокоточной. Ударить по складам и площадям и Точкой У
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