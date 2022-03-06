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Загарбники стріляють на акції проти окупації України в Новій Каховці, поранено 5 людей (оновлено). ВIДЕО

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Мешканці Нової Каховки вийшли на акцію протесту проти окупації. Військові армії РФ відганяють їх пострілами.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очевидці повідомляють, що поранені 5 людей. Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.

Попри це, люди відмовляються розходитися й закликають російських окупантів піти геть з Нової Каховки.

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Топ коментарі

  • ьля
    ахуєть. стріляти по цивільним неприйнятно взагалі, робити це на камери - .. вата в головах, вата. були просто окупанти, тепер військові злочинці. остання закордонна поїздка москаликів, до речі.
  • віктор федорович 31ee1569
    Без перейменування москви вже, мабуть, не обійдеться...
  • The Fifth Third
    З натовпу кидати коктейлі молотова - це наражати беззбройних людей на загибель. Їх треба кидати з укриття і відразу відходити на рубіж оборони, під захист барикад або руїн.
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