Загарбники стріляють на акції проти окупації України в Новій Каховці, поранено 5 людей (оновлено). ВIДЕО
1432428
Мешканці Нової Каховки вийшли на акцію протесту проти окупації. Військові армії РФ відганяють їх пострілами.
Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очевидці повідомляють, що поранені 5 людей. Крім того, російські загарбники застосовують проти людей на мітингу світлошумові гранати.
Попри це, люди відмовляються розходитися й закликають російських окупантів піти геть з Нової Каховки.