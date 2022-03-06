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Близько 400 людей з Волновахи, які прямували до Волинської області, потрапили під обстріл поблизу Вінниці, - Погуляйко

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Близько 400 людей із Волновахи та прилеглих територій, що прямували у Волинську область, потрапили під обстріл поблизу Вінниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на голову Волинської обласної цивільної адміністрації Юрія Погуляйка.

"Близько 400 осіб із Волновахи та прилеглих територій, яких чекали на Волині сьогодні, потрапили під обстріл поблизу Вінниці. Організований безпечний доїзд залізницею зірвано. Евакуйовані українці групами добиратимуться на Волинь. Інформація про їх логістику та зустріч уточнюється", - написав він у Телеграм-каналі.

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Топ коментарі

  • Віталій Ходак
    Поблизу Вінниці? Там дрг, чи вже кацапи?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та он имел ввиду тварей (никого не брать в плен!!), обстрелявших мирняк в договоренном коридоре
  • Алла Новосад 5b57f84f
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