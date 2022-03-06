"Я не хочу, чтобы меня что-либо связывало с РФ": Колишній правоохоронець РФ розірвав російський паспорт і проситься до тероборони. ВIДЕО
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Служба безпеки України оприлюднила відео за участю колишнього правоохоронця РФ, який заявив, що хоче воювати на боці України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у Телеграмі.
"На відео – колишній правоохоронець РФ, який 15 років віддав службі в російському МВС. Він показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток. Чоловік хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року", - поінформували в установі.
У СБУ наголосили, що, звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить цього чоловіка у тероборону.
"Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу! Перемога обов’язково буде за Україною! Нам є за що воювати! Ми – на своїй землі! Слава Україні", - написали у СБУ.