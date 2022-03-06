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Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, - Bloomberg

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Володимир Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади.

Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч для Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:

  • шалений опір українців;
  • відсутність реального досвіду у армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
  • що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.

І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора. Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.

"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав стратег компанії Clocktower Group.

Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.

"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — зазначив аналітик.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Привет
    Ни если отобьем...а когда отобьем...а мы отобьем...
  • ex_ukrweb
    bloomberg опоздал с выводами. Украинцы - уже очень давно не новая нация.
    да и хуйлу, на мой взгляд, слишком много времени дал.
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