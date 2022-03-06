Путін втратить владу, а в Україні народжується нова нація, - Bloomberg
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Володимир Путін прорахувався, коли вирішив напасти на Україну і така помилка може коштувати йому влади.
Про це сказав головний стратег компанії Clocktower Group Марко Папіч для Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.
За словами експерта, Путін ігнорує матеріальні обмеження у своєму нападі на Україну. Також він не врахував:
- шалений опір українців;
- відсутність реального досвіду у армії РФ ведення широкомасштабних бойових дій;
- що Україна є дуже складним місцем для вторгнення.
І в кінцевому підсумку, це може призвести до падіння кремлівського диктатора. Папіч вважає, що крах Путіна може відбутися вже протягом найближчих 12 місяців.
"Події в Україні жахливі, але водночас обнадійливі. Ми бачимо народження нової національної ідентичності, самосвідомої нації", — сказав стратег компанії Clocktower Group.
Марко Папіч переконаний, що якщо українці відіб'ють напад Росії, перед ними відкриваються широкі перспективи і потенціал.
"Це велика країна Європи з великим потенціалом", — зазначив аналітик.