Правоохоронці затримали військового РФ у Миколаївській області

Правоохоронці затримали ще одного військового Російської Федерації після розгрому ворожої колони поблизу одного із сіл Вознесенського району Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У полоненого військового вилучили документи, які засвідчують, що він є громадянином РФ, який проживає в Криму і несе службу у 126-й окремій бригаді берегової охорони. Окупанта правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України (затримання уповноваженою посадовою особою)", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України", санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі затриманому вручили підозру.

Також читайте: Україна створюватиме повноцінні табори для військовополонених РФ, їх вже сотні, - Арестович