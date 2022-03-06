Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного

700020
Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca. Наступний рівень D означає дефолт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Рішення було викликане очікуванням Moody's того, що контроль за рухом капіталу з боку Центрального банку Росії (ЦБ РФ) обмежить транскордонні платежі, в тому числі для обслуговування боргу за державними облігаціями.

"Зниження рейтингу до Ca обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Moody's знизило рейтинги Росії до "B3" з "Baa3"

Негативний прогноз по рейтингу відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з введенням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії в Україну.

"Стурбованість з приводу готовності уряду платити і непередбачуваності дій уряду можуть привести до великих, ніж середні Історичні, втрат для інвесторів", - вважають аналітики агентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Moody's припиняє діяльність у Росії

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Ярик Марченко [АГ]
    Завтра касапутин введёт крепостное право..
  • Yri Simash
    Смерть кацапам!
  • Zamer3 Potolkoff
    Хіба що узаконить- воно там давно і добровільне.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини