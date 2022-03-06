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Необхідно вирішити проблему магістралей, яка забирає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов

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Необхідно вирішити проблему магістралей, яка забирає в українських захисників багато ресурсів та безцінний час, - Бутусов
Швидкість дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ.

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"Керівництву країни варто нарешті вирішити проблему магістралей, яка віднімає у нас багато ресурсів та безцінний час. Швидкість наших дій на фронті залежить від ефективної роботи системи постачання. Але вантажообіг дуже сильно гальмується великою кількістю пропускних пунктів. Основні магістрали мають бути під час війни більш швидкими, бо ми втрачаємо час на логістику, втрачаємо час на тривале використання транспорту, втрачаємо дороге пальне.

Влада має забезпечити швидкісний рух від кордонів до Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Київа, бо великі пробки на магістралях створюють проблеми загальній мобілізації країни", - написав він..

Це проблема, яка може вирішитись тільки завдяки чітким розпорядженням та контролем їх виконання, зазначив Бутусов.

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Топ коментарі

  • Verter_98
    Меньше ездить личным автотранспортом. Тут 50 км рашка. Бомбят. Оно садится в тачку и едет за хлебом. Потом родню проведать и т. д. Эти 3 км можно пешком пройти или на велике. Не - оно как наркоман заводит тачку и прёт через блок-посты. Делает заторы. В том числе и для военной техники.
  • Sergey Sheshenya
    Ні, це обовязково треба зробити. Це ще вчора по доброму просив вчора Арестович. Потім влада буде приймати мери. В Києві, Сумах ,Харькові ,Ніколаєві немає зброї, палива, нічого для тероборони. А на західній Україні дужу умні теробронці понаставили блокпостів і мішають і жінкам євакуюватися и зброю, та іншу допомогу постачати на Києв. Чи ві думаєте, що якщо Києів та Харьков впаде, ви встоїте? не треба бути жлобами. Допомогу для всіх присилають, а не тільки для Західної України і вона повинна бути вчасною. Потім буде пізно.
  • Randall Flag da70119e
    Так просто все - пускай отдадут отдельные трассы под грузоперевозки. Убрать на них все, что мешает свободному передвижению. Можно еще сделать трассу с движением в одну сторону и еще одну с движением в противоположную.
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