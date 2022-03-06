Європа і США розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Штати разом із союзниками в Європі розглядають можливість відмовитися від імпорту російської нафти через напад РФ на Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Зараз ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами та союзниками і розглядаємо скоординований шлях у перспективі заборони імпорту російської нафти", - наголосив держсекретар.

За його словами, для введення такого заходу необхідно переконатися, що на ринку достатньо нафти.

Білий дім обговорює заборону імпорту російської сирої нафти у США через війну РФ проти України. Проводяться консультації з представниками нафтогазової галузі щодо впливу такого кроку на американських споживачів та глобальні поставки.

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Президент Байден також допустив запровадження ембарго на російську нафту. "Все можливо", - зазначив він, виступаючи перед журналістами 2 березня.