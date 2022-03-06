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Важлива інформація для всіх, хто пише про війну та армію

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Важлива інформація для всіх, хто пише про війну та армію
Важлива інформація для ЗМІ, блогерів та всіх громадян, які фотографують або пишуть про війну та армію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Верховну Раду України

Відповідно до НАКАЗУ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ ГЕНЕРАЛА ВАЛЕРІЯ ЗАЛУЖНОГО:

Важлива інформація для всіх, хто пише про війну та армію 01Що категорично заборонено висвітлювати ЗМІ у воєнний час:

  •  найменування частин та підрозділів, а також їхнє розташування
  •  кількість військових у частинах та підрозділах
  •  кількість озброєння та техніки, їхній стан і місце зберігання
  •  умовні позначки обʼєктів

Важлива інформація для всіх, хто пише про війну та армію 01Будь-яку інформацію про:

  •  операції які проводять або планують
  •  систему охорони та оборони військових частин
  •  наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
  •  порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
  •  збір розвідувальних даних
  •  переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
  •  військові частини та їх тактику, методи дій
  •  унікальні операції та спосіб їх виконання
  •  ефективність радіоелектронної боротьби противника
  •  відкладені або скасовані операції
  •  зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
  •  плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
  •  інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії росії проти України.

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Топ коментарі

  • Шимус
    красивое и много https://twitter.com/i/status/1500492052097814534 :D
  • Шимус
    💪
  • Cinichny Bandera
    Вчерашнее заседание Совбеза под руководством Пу, прошло не в пример вяло относительно предыдущего и причиной тому смена повестки. Пу хотел вынести на обсуждение Совбеза введение военного положения и мобилизацию, но за несколько часов до начала заседания передумал и поэтому само заседание получилось откровенно скучным, а обсуждаемые вопросы были второстепенны и явно не тянули на обсуждение на всю страну. То, что Пу и бурят, и калмык, и русский и кто-то ещё, это конечно замечательно, но не впечатляет. Как и не впечатляют суммы которые собираются выплачивать семьям погибших в войне за бредовые идеи Пу российских воинов. Звание героя, которое обесценили раздавая его Чепигам, Мишкиным и Соловьевым, теперь вообще ничего не стоит. Поэтому вчерашний цирк под названием "заседание Совбеза" разочаровал тех, кто ожидал повторения шоу с признанием. Но отсутствие шоу вчера, совсем не говорит о том, что его не будет сегодня или в ближайшее время. И военное положение, как минимум в ряде приграничных с Украиной регионов и мобилизация остаются основными вопросами на повестке
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