На Київщині тривають бої, окупанти не пропускають на зайняті території гумконвої, – голова ОДА Кулеба

У Київській області станом на 15.00 6 березня тривають запеклі бої на підступах до столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба у відео, оприлюдненому в телеграм-каналі.

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"Відлуння, те, що ви чуєте в Києві, - це все форпост Києва. Зараз Київська область тримається для того, щоб трималося місто Київ", - додав Кулеба.

При цьому Кулеба запевнив, що проблем із забезпеченням столиці продуктами та ліками не буде – окупанти перешкоджають поставкам на зайняті території, проте у Києві труднощів із забезпеченням населення не виникне.

"У нас стабільна ситуація з продуктами на тих територіях, де ми повністю контролюємо нашу територію. У нас є проблеми виключно там, де зайшли російські окупанти, які не дають нам можливості доставити до людей ні медикаменти, ні продукти. У нас все готово, у нас готові гумконвої з автобусами, з фурами, які можуть доставити і ліки, і їжу, що завгодно, але, на жаль, ми цього не можемо зробити, тому що не дають ні волонтерам, ні цивільним дістатися до наших людей. Це наша велика проблема. А забезпечити наших людей, забезпечити людей, які перебувають зараз у безпечних місцях – це не проблема, у них в усіх будуть і продукти, і медикаменти", - наголосив він.

Він наголосив, що на сьогодні вільні для руху цивільних виїзди з Києва у південному напрямку та у бік Борисполя.

"У нас на сьогодні йде рух Одеською трасою, він вільний, можна спокійно пересуватися. Щодо Житомирської траси, я думаю тут усім зрозуміло, там ідуть запеклі бої, і це дуже небезпечно, бо там сконцентрована велика кількість військ окупантів. Виїзд на Бориспіль на сьогодні вільний, можна їхати, і там відбувається рух гуманітарних конвоїв тощо… Я можу сказати, які у нас проблеми – це проблема Житомирської траси, Вишгородської траси", – пояснив голова ОДА,

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Водночас зберігаються затори у напрямку Білої Церкви у зв'язку з великою кількістю блокпостів, проте місцева влада та поліція працюють над вирішення цієї проблеми.

"Трафік у нас завантажений, перевантажений, тому що справді багато блокпостів. Ми зараз відпрацьовуємо з поліцією і розуміємо, що нам необхідно забезпечити пересування пріоритетних наших засобів, це військові, це гумконвої. Я впевнений, що найближчими днями ми зробимо таку систему, при якій пріоритетні служби, екстрені служби зможуть пересуватися швидко. Наразі у нас справді це дуже незручно, люди стоять у великих заторах, але ми з вами розуміємо, що все це зроблено задля нашої безпеки".

"Стосовно ситуації з бомбардуваннями. Ми живемо вже 11-й день у новій реальності, і ця реальність говорить нам про те, що, на жаль, доки нам не закриють небо, у нас буде небезпека ракетних ударів, і люди мають просто розуміти, що в безпеці вони можуть бути або коли вони перебувають десь у бомбосховищі, або коли вони почули сигнал тривоги, вони повинні туди терміново перейти", - нагадав Кулеба.