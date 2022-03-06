Путін не виключає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з президентом Франції Емманюелем Макроном відбулася в неділю з ініціативи французької сторони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Коментуючи згадану президентом Франції пропозицію гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення в Чорнобильській зоні тристоронньої зустрічі (МАГАТЕ - Росія - Україна) для вироблення механізму гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні, Путін зазначив, що в принциповому плані ця ідея може бути корисною, але варто було б подумати над тим, щоб провести таку зустріч у форматі відеоконференції чи в третій країні", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

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