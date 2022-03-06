Стефанчук закликав парламент Грузії прислухатися до народу й підтримати Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламенту Грузії із закликом не мовчати щодо ситуації російської агресії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

"Гамарджоба, генацвале! Саме так я завжди звертався до моїх грузинських колег по парламенту. Як же так сталось, генацвале, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію - це часом не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?" – звернувся Стефанчук.

Він закликав парламент Грузії прислухатися до думки грузинського народу, який масово виходить на площі на підтримку України.

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"Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартує нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної багаторічної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості. Невже ви забули слова великого Шота Руставелі, що "з ворогів найгірший ворог той, хто поводив себе, наче друг"?", – зазначив Стефанчук.

"Проте ми точно знаємо, що Грузія – це не лише Уряд. Це насамперед грузинський гордий, безстрашний та волелюбний народ. Який ніколи не дозволить собі мовчати, коли його побратими в біді. І ви, шановні парламентарі, не повинні мовчати. Бо ви – частина свого народу!" - підсумував він.

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