Стефанчук закликав парламент Грузії прислухатися до народу й підтримати Україну
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
"Гамарджоба, генацвале! Саме так я завжди звертався до моїх грузинських колег по парламенту. Як же так сталось, генацвале, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію - це часом не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?" – звернувся Стефанчук.
Він закликав парламент Грузії прислухатися до думки грузинського народу, який масово виходить на площі на підтримку України.
"Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартує нашої тисячолітньої дружби, нашої спільної багаторічної боротьби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості. Невже ви забули слова великого Шота Руставелі, що "з ворогів найгірший ворог той, хто поводив себе, наче друг"?", – зазначив Стефанчук.
"Проте ми точно знаємо, що Грузія – це не лише Уряд. Це насамперед грузинський гордий, безстрашний та волелюбний народ. Який ніколи не дозволить собі мовчати, коли його побратими в біді. І ви, шановні парламентарі, не повинні мовчати. Бо ви – частина свого народу!" - підсумував він.