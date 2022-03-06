Крилату ракету окупантів збили над дитячою лікарнею Охматдит
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У Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету, запущену російськими окупантами.
Про це адміністрація лікарні повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету – в результаті пошкодило вікно і трохи не виламало двері. Важкопоранених дітей намагаються довести до медзакладу – напередодні таких поранених малюків було троє, але жоден не зміг дістатися. Лікарі продовжують оперувати, робити діалізи і тримати патріотичний настрій", - йдеться у повідомленні.