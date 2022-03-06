Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного Cуду ООН щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього у справі Україна проти Російської Федерації.

Відповідний указ опубліковано в неділю 6 березня на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Делегацію очолить постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

До складу делегації увійдуть директор Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, надзвичайний і повноважний посол, ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль та заступник міністра економіки України і торговий представник України Тарас Качка.

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​​Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти Росії щодо порушення РФ Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Слухання будуть присвячені поданому Україною запиту про запровадження тимчасових заходів.

26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в якому, по суті, просить МС ООН наказати Росії зупинити ведення війни в Україні.

Україна у своєму позові не стверджує, що Кремль у лютому 2022 року вчинив геноцид української нації. Утім, Київ згадує про його потенційне планування.