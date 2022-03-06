Росія пообіцяла нові удари по українських підприємствах ОПК

Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міноборони РФ.

"У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах".

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Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств. У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку. Там також заявили, що їм достовірно відомо про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.

"Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту", - йдеться в заяві міністерства.

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