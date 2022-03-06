Російські окупанти обстріляли блокпост у Ясногородці, загинуло 5 осіб. 1 поранено, - МВС
2004324
Поліція Київської області встановлює обставини обстрілу блокпоста у селі Ясногородка у Фастівському районі, внаслідок якого загинуло п'ятеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС України.
"Окупанти з військової техніки 5 березня близько 18:00 здійснили обстріл мешканців села Ясногородка Бишівської територіальної громади. Ймовірно, розстріл вели із кулемета. Унаслідок атаки загинуло п'ять осіб, ще одна особа поранена", – наголошується в повідомленні.