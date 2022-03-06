РФ готує обстріли мирних російських міст, щоб звинуватити Україну, - РНБО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.
До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться в повідомленні.
‼️ЦПД: В умовах фактичної поразки військового вторгнення в🇺🇦російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів🇷🇺міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 6, 2022
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