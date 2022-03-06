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РФ готує обстріли мирних російських міст, щоб звинуватити Україну, - РНБО

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РФ готує обстріли мирних російських міст, щоб звинуватити Україну, - РНБО
Для виправдання своєї агресії в Україні агресор планує обстріляти мирні квартали російських міст поблизу кордону з Україною, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради національної безпеки і оборони України.

До таких дій Володимир Путін може вдатися через те, що його спроба окупувати всю Україну зазнала поразки.

"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну російська влада готується до реалізації ймовірного сценарію, який передбачає обстріли житлових кварталів міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да уже похер, пусть обстреливают.
  • Підлога Маккартні
    А можно по Воронежу? Уж дюже охота
  • Freya Freya
    Хай стріляют! Чим більше,тим краще!
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