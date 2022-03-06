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США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів

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США дали країнам НАТО "зелене світло" на постачання Україні винищувачів
США дали дозвіл країнам-членам НАТО, якщо вони вирішать надати Україні винищувачі.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив в прямому ефірі американської новинної програми "Face the Nation", інформує Цензор.НЕТ.

"Це отримує зелене світло", - відповів Блінкен, коли його запитали, чи може польський уряд, який є членом НАТО, відправити в Україну винищувачі.

"Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити? Як ми можемо допомогти переконатися в тому, що вони отримають  щось на додаток до літаків, які вони передають українцям?"", - сказав Блінкен.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Это КРУТАЯ новость ,но раньше времени не радуемся и держим кулаки !
  • уаыау
  • Муад Дибб
    Нет, не поляки. все уже было договорено но Борель слил инфу и всякие захуйловские венгрии начали говнить.
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