Ракети, що влучили по Вінниці, запускали не з Придністров’я, – Молдова
По це заявили в міністерстві оборони Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Міністерство оборони Республіки Молдова заперечує запуск ракет (що влучили по) аеропорту Вінниці з придністровської території на територію України", - йдеться у заяві.
Цю інформацію підтверджують також співрозмовники журналістів у керівництві Молдови, які вивчали інформацію з цього приводу.
"Жодного типу крилатих ракет на території Придністров’я ніколи не було. У Придністров’ї є лише установки залпового вогню "Град" з дальністю стрільби 20 км", - розповів один зі співрозмовників.
Представники Молдови переконані, що запуск ракет здійснений з кораблів РФ у Чорному морі. Це відповідає дальності, зокрема, ракет "Іскандер". Утім, траса запуску ракет по Вінниці справді пролягала над Придністров’ям - територією Молдови, що перебуває під російською окупацією з 1992 року.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 6 березня російські окупанти нанесли авіаудар по аеропорту в Вінниці. Як виглядають наслідки авіаудару - можна побачити тут.