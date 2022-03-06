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Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

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Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення
Встановити паузу у бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, охоплених конфліктом, закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У своєму Twitter у неділю Гутерріш зазначив, що така пауза дозволить також забезпечити доставку життєво необхідних гуманітарних вантажів для тих, хто залишається.

За даними ООН, втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 5 березня включно становлять 1123 цивільних, серед них 364 загиблих, зокрема, 25 дітей.

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"Реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, водночас, як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується" – зазначає управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Крім того, розпочата Росією війна призвела до того, що кількість біженців з України перевищила 1,5 млн осіб, зазначила у неділю ООН.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Это возможность кацапам перегрупироваться.

    Так что
    Гомосек ООН иди по направлению руского корабля!!!
  • Veter Isinski
    Это когда рашисты подвозят себе паливо, жратву и боеприпасы, а по ним не льзя стрелять
  • wittmann1980
    О, ООН обьявилось, нахрен ненужная организация.
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